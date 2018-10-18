تغريم شركة صينية 1.3 مليار دولار في فضيحة لقاح داء الكلب

غرمت السلطات الصينية شركة صينية مبلغ 1ر9 مليار يوان صيني (3ر1 مليار دولار أمريكي) في فضيحة بشأن سلامة لقاح داء الكلب البشري.



وذكرت إدارة الدواء الحكومية في بيان أن شركة شانجشون شانجشينج للتكنولوجيا الحيوية في محافظة جيلين تورطت في فضيحة سلامة لقاح دجاء الكلب، وأجبرت على دفع المبلغ المطلوب، كما سيتم تعويض أسر الضحايا الذين توفوا نتيجة اللقاح الفاسد بمبلغ 650 ألف يوان مرة واحدة لكل ضحية، ومبلغ 500 ألف يوان لكل ضحية مصاب بإعاقة شديدة أو شلل، و 200 ألف يوان لكل مصاب بإعاقة متوسطة.



ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية عن البيان، أن الشركة من أكبر منتجي اللقاح وقد تورطت في الفضيحة منذ شهر يوليو الماضي، عندما أعلنت إدارة الدواء الحكومية أن الشركة متورطة في تزييف سجلات الإنتاج والتفتيش في صنع لقاحات داء الكلب، وتشمل استخدام مواد خام منتهية الصلاحية لتصنيع اللقاح وتغيير في تواريخ الانتاج، وتزوير تصاريح وتدمير الأدلة أثناء عمليات التفتيش.