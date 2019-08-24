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احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:36 ص
اعراض السعار على
اعراض السعار على الانسان
عبد العزيز جمال
حذرت الدكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة من مرض السعار الذي ينتقل من الحيوان للانسان.

ما هو مرض السعار في الانسان او داء الكلب
وأكدت الدكتورة نادية وديع أن مرض السعار او Rabies أو داء الكلب مرض فيروسي خطير من الامراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للانسان يصيب عددا من الحيوانات الاليفة والبرية والتي ينتقل إلى الانسان أو الي حيوان اخر من خلال التعرض للعاب الحيوانات المصابة مباشرة عن طريق عض وتمزيق الأنسجة الجلدية والاغشية المخاطية او خدشها او لحسها مثلا ويؤدي داء الكلب بعد تطور اعراضة الي وفاة المصاب بة سواء كان حيوانا او انسانا.

طرق انتقال مرض السعار او داء الكلب
العقر هو اكثر الطرق المعروفة لانتقال فيروس مرض السعار أو داء الكلب ويجب أن يوضع في الاعتبار ان الخدوش التي يحدثها الحيوان المصاب تحمل خطر كامن لنقل العدوي بالرغم من انها اقل الطرق في نقل الفيروس.

فترة حضانة مرض السعار في الانسان او داء الكلب
فترة حضانة مرض السعار أو داء الكلب عند وقوع اي عضة مهما كان مصدرها كلب او قطة او حيوان اخر، يجب التفكير دوما بأسوأ الاحتمالات ومنها ان يكون ذلك الحيوان مصابًا بداء الكلب او مسعور ومابين زمن العضة وظهور اعراض المرض تمتد فترة الحضانة التي تتراوح مابين 3 او 8 اسابيع واحيانا قد تطول في حالات نادرة الي سنين لكن المتوسط يظل في حدود 4 اسابيع وهذة الفترة هي الفرصة الذهنية والممكنة لتفادي حدوث المرض اذا كان الكلب مصابا وهذا يتطلب بالضرورة توفير اللقاح للمعضوض.

أما بعد هذة الفترة الذهبية فان موت المصاب يصبح أمرا مؤكدا.

اعراض مرض السعار عند البشر او داء الكلب خاصة :
ارتفاع في درجة الحرارة، واحتقان بالحلق، وصداع، وآلام في الجسم، وغثيان وقيء، ثم يتبعها إحساس بالتنميل أو الهرش قرب مكان العضة، ويمتد ليشمل بقية الطرف، ثم تتطور الحالة بشكل سريع، ويبدأ المريض في الشعور بأعراض التهاب المخ، مثل اضطراب الوعي

وتختلف سرعة ظهور اعراض مرض السعار عند الاطفال او داء الكلب بناء على:
1 -مكان حدوث العقر وقربها من الرأس.
2 -حالة مكان العقر اذا كانت مكشوفة او مغطاة بالثياب.
3 -عمر المصاب وطولة فالطفل او قصير القامة اطرافة قريبة من راسة مما يعمل على قصر فترة الحضانة.


نصائح عند العقر لتفادي مرض السعار عند البشر خاصة الاطفال او داء الكلب :
كما قدمت نصائح عامة عند التعرض للعقر لتفادي مضاعفات مرض السعار او داء الكلب الذي قد يؤدي للموت:

1 -اياك والارتباك واغسل مكان العض مباشرة بشكل جيد وعميق بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع استخدام مادة مطهرة.

2-راجع اقرب مركز لمعالجة الاشخاص المعضوضين او اقرب مستشفى في منطقتك بأسرع وقت ممكن.

3-يجب معالجة الجرح بشكل جيد وتناول الجرعات الدوائية المخصصة لذلك ويجب ان يتم بشكل سريع وخلال الست ساعات الاولى من تعرضك للعقر فيمكن ايقاف العدوي بداء الكلب والوقاية من الاصابة.

4-واللقاح عبارة عن خمس جرعات تعطي في الايام صفر /3/7/14/30عن طريق العضل.

5-لو تعرض نفس الشخص للعقر مرة أخرى في خلال سنة ياخد جرعة واحدة.

6-لو تعرض نفس الشخص للعقر مرة جديدة في خلال 3 سنوات ياخد 3 جرعات منشطة.

7-لو تعرض نفس الشخص للعقر مجددًا في خلال مدة تزيد عن ثلاثة سنوات ياخد الجرعات الخمس كاملة.
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

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