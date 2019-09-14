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أخبار البلد

للتوعية من خطورة داء الكلب.. البيطريين تحتفل باليوم العالمي للسعار

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:44 م
صدى البلد
محمد غالي
صرح الدكتور الحسينى محمد عوض - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان- بأنه حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة، تقيم لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين احتفالا بيوم السعار العالمي والذي يوافق ٢٨ سبتمبر من كل عام.

ويقام الاحتفال بقاعة الاجتماعات الكبري بمبني اتحاد المهن الطبية بالأزبكية يوم الأحد ٢٠١٩/٩/٢٩ الحادية عشرة صباحا.

أفاد الحسينى أن الاحتفالية تقوم على التوعية من خطورة مرض السعار (داء الكلب) وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومي وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين من الأجهزة المهنية.

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