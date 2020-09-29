AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. طلعت مصطفى تتبرع بسداد قيمة التصالح لـ 5 الآف أسرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:38 م
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى
Advertisements
احمد عبد القوى

أعلنت  مجموعة طلعت مصطفى العقاريه عن تبرعها بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لعدد 5000 أسرة وذلك في إطار الدور التنموي والخيري للمجموعة

اقرأ أيضا | مجموعة طلعت مصطفى توفر تدريبا لشباب الجامعات وطلبة التعليم الفني.. فيديو

 وما قامت به مجموعة طلعت مصطفى  يعتبر إيمانا منها بدور مؤسسات المجتمع المدني من شركات ورجال أعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية والتخفيف عن كاهل محدودي الدخل في محافظات الجمهورية.

 

وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية  أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

 

اقرأ أيضا |  التفاصيل الكاملة لأول قيد صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح طلعت مصطفى

وتمتلك المجموعة  مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ و فورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الأقصر كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلعت مصطفى تتصدر المشهد.. ننشر ترتيب الشركات العقارية الكبرى بمصر

مجموعة طلعت مصطفى القابضة تتبرع بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ 5000 أسرة

ترشيحاتنا

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر ناهز الـ91 عاما

تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب للغد

ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين حال محاولته التحرش الجنسي بالمحلة

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

بعد وفاة الأمير..تعرف على قانون حكم الكويت ومواد نقل الإمارة وولاية العهد

فيديو على السوشيال ميديا يفضح موظفا هتك عرض طفل بالتجمع الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الأول

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

بدون تكاليف.. طرق استخدام خل التفاح لـ تكثيف الشعر