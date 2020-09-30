تحول جسمك لمكينة حرق .. وصفات تخسيس مجربة ومضمونة

هل ترغبين فى التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك ريجيم ترغبين فى التخلص منوتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات تخسيس مضمونة وسريعة يقدمها موقع برايت سايد يمكنك الاعتماد علىها لنسف الأرداف و الكرش بسرعه مذهلة، ويمكنك الاعتماد عليها بجانب اتباعفعال لإنقاص الوزن.

وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون







ماذا تحتاجين







رشة ملح أسود





كيف تطبقين الوصفة





ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.







فوائد مشروب تخسيس البطن





وصفات تخسيس الارداف بالقهوة







مشروب القهوة وبذور الكتان





ماذا تحتاجين







1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.





فوائد تخسيس الارداف بالقهوة









تساعد بذور الكتان في إ



يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن

تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن تساعد بذور الكتان في إ نقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهاباتيمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن

1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونويقلب جيدا.يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة