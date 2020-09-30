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أخبار العالم

فقدت أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة.. ماذا قال الملك سلمان عن رحيل أمير الكويت؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
الملك سلمان وامير
الملك سلمان وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
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قسم الخارجي
نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح  رحمه الله .. أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".

وتابع العاهل السعودي"نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية... تعازينا لأهلنا في الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية  ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.
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