AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
دعوة
دعوة
Advertisements
عزة عاطف
التبجح أو "البجاحة"، صفة غير محمودة، ولكن البعض يجعلونها فنًّا، يتقنونه باحتراف، فقد استاء الأقارب والأصدقاء من عروسين، طلبا منهم مساعدات مالية ليتمكنا من "قضاء شهر عسل رائع"، دون دعوتهم إلى حفل الزفاف.

وشارك أحد مستخدمي تطبيق Reddit نسخة من دعوة غريبة إلى حفل زفاف، جعلت الناس تصف سلوك العروسين بـ"السخيف".

وجاء في الدعوة: "للأسف، بقدر ما نحب أن تحضر حفل زفافنا، إلا أن المكان لن يستوعب الجميع، لكنك بالتأكيد ستبقى في قلوبنا خلال هذا الاحتفال بتكليل الحب".

وأضافا في الدعوة "لكن إذا كنت ترغب في تهنئة العروس والعريس، بدلًا من تسجيل حضورك، فإنهما يقبلان المال؛ للمساعدة في قضاء شهر عسل جميل".

وأثارت الدعوة غضب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، مما فجر موجة من التعليقات الهجومية على العروسين.

وكتب أحدهم: "أشعر أن دعوات الزفاف التي نتلقاها ما هي إلا فواتير"، ووافقه مستخدم آخر في الرأي متسائلًا: "متى أصبحت حفلات الزفاف مخصصة لجمع التبرعات؟".

وقال ثالث: "إذا كنت سأنفق المال على شخص ما؛ فالأفضل أن يكون على شيء عملي يريده ويستخدمه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغرب طلب من عروس لـ المدعوين.. تفاصيل

مفيش أكل للأعداد الزيادة.. عروسان يضعان شروطاً غريبة لحضور حفل زفافهما

فيروس كورونا.. طرد عروسين والمعازيم من حفل زفافهم

تهديد ووعيد.. صديقة عريس تهين عروسته بسبب حفل الزفاف

في أفراح كورونا جثث في قاعة الزفاف.. تفاصيل

الزواج في زمن كورونا| عروسان يفرضان شرطا مثيرا على معازيم الفرح

ترشيحاتنا

في يوم ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن شريفة ماهر

في عهد أمير الإنسانية.. طفرة بالاستثمارات الكويتية في مصر.. وحرص على حضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري

مفقودة منذ عامين.. تفاصيل العثور على امرأة حية في عرض البحر بعد معاناة مرعبة.. فيديو

بلاش بقى يا عمرو.. ريم البارودي تتهرب من صورة قديمة لها في بداية مشوارها

متواجدة في الغردقة منذ 8 سنوات.. فتاة روسية تروي قصة عشقها للعمل في مصر

فتح باب تراخيص البناء.. التنمية المحلية تعلن الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتهمة سوء التغذية.. القبض على أبوين نباتيين تسببا في مرض خطير لرضيعتهما

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

المركبة الطائرة تنطلق من معرض بكين .. صور