فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

التبجح أو "البجاحة"، صفة غير محمودة، ولكن البعض يجعلونها فنًّا، يتقنونه باحتراف، فقد استاء الأقارب والأصدقاء من عروسين، طلبا منهم مساعدات مالية ليتمكنا من "قضاء شهر عسل رائع"، دون دعوتهم إلى حفل الزفاف.





وشارك أحد مستخدمي تطبيق Reddit نسخة من دعوة غريبة إلى حفل زفاف، جعلت الناس تصف سلوك العروسين بـ"السخيف".





وجاء في الدعوة: "للأسف، بقدر ما نحب أن تحضر حفل زفافنا، إلا أن المكان لن يستوعب الجميع، لكنك بالتأكيد ستبقى في قلوبنا خلال هذا الاحتفال بتكليل الحب".





وأضافا في الدعوة "لكن إذا كنت ترغب في تهنئة العروس والعريس، بدلًا من تسجيل حضورك، فإنهما يقبلان المال؛ للمساعدة في قضاء شهر عسل جميل".





وأثارت الدعوة غضب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، مما فجر موجة من التعليقات الهجومية على العروسين.





وكتب أحدهم: "أشعر أن دعوات الزفاف التي نتلقاها ما هي إلا فواتير"، ووافقه مستخدم آخر في الرأي متسائلًا: "متى أصبحت حفلات الزفاف مخصصة لجمع التبرعات؟".





وقال ثالث: "إذا كنت سأنفق المال على شخص ما؛ فالأفضل أن يكون على شيء عملي يريده ويستخدمه".