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أخبار العالم

مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
مجلس الأمن يطالب
مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا
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قسم الخارجي
طالب مجلس الأمن الدولي أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات، معبرا عن قلقه إزاء الاقتتال الاسع في إقليم قره باغ.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان استخدام القوة في قره باغ، مؤكدين دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع لوقف القتال فورا،وخفض حدة التوتر، والعودة إلى المفاوضات بدون أي تأخير.

وخلال البيان، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من التقارير بشأن العمليات القتالية واسعة النطاق على امتداد خط التماس في منطقة النزاع"

وعقد مجلس الأمن اجتماعا على خلفية الاشتباكات المتصاعدة بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم المذكور.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، هاجم في وقت سابق من اليوم، تركيا لتدخلها في الحرب بين بلاده وأذربيجان.

وطالب باشينيان خلال لقاء ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1" المجتمع الدولي بإدانة ممارسات أذربيجان وتركيا في إقليم قره باج ومطالبة أنقرة بمغادرة منطقة جنوب القوقاز.
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