شريف إكرامي: الشناوي أحد أسباب رحيلي عن الأهلي

أكد شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقا، أن الراحة النفسية كانت السبب الرئيسى فى اختياره لعرض بيراميدز، بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.
وقال إكرامى، فى تصريحات لبرنامج "اللعيب" على MBC مصر: قبل ما افكر فى حراسة مرمى بيراميدز؛ فكرت أولًا فى المكان، هل سيساعدنى وسأجد راحة نفسية، عندما أعلنت رحيلى من الأهلى، تحدث معي مسئولو بيراميدز؛ لذلك من الطبيعى أن يكون لدّى فرصة، وأحمد الشناوى والمهدى سليمان حراس بيراميدز بمثابة "اخواتى الصغيرين".. وعمرى ما كان فى بينى وبين زمايلي أى حساسيات".
وتابع : قررت الرحيل عن الأهلى فى فبراير؛ بسبب صعوبة الحصول على فرصة مع وجود الشناوى، لأن بعد العودة من كأس العالم، كان من الطبيعى أن يلعب الشناوى، خسرنا نهائى أفريقيا، ولعبنا البطولة العربية وخسرنا، والشناوى أصيب بعدها، وبعد مجئ لاسارتى عدت إلى الدكة، وشعرت بأننى مش حارس صغير، وهذا سيكون السيناريو معى فقررت الرحيل".
وأكمل: محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليًا، واعتبرهم جميعًا أخوتى".
كما كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الساعات الأخيرة في رحيل رينيه فايلر عن قيادة النادي الأهلي.
وأضاف أحمد شوبير، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن وكيل أعمال رينيه فايلر سبب اندلاع الازمة مع النادي الأهلي ".
وأكد أحمد شوبير، أن كل الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بين مجلس إدارة النادي الأهلي ورينيه فايلر، قبل تدخل وكيل أعماله في اللحظات الأخيرة ".
وتابع:" رينيه فايلر تمسك بالسفر قبل خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا، والأهلي طلب تجديد تعاقده لمدة عام؛ لضمان عودته من جديد، قبل أن يرفض رينيه فايلر وضع تلك البنود والاشتراطات ".