مكسب كبير.. خالد النبوي يوجه رسالة دعم لـ لاعبة التنس ميار شريف

ساند الفنان خالد النبوي لاعبة التنس المصرية ميار شريف بعد توديعها بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس) من الدور الرئيسي للبطولة





ونشر خالد النبوي ، صورة اللاعبه ، عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق عليها "‏برافو ميار شريف.. مكسب كبير قادم بإذن الله".





وسطرت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة النادي الأهلي اسمها بحروف من ذهب، بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس).





وودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس، امس، الثلاثاء، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة.





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وتقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4.





ورغم الوداع المشرف لـ ميار شريف، إلا أنها أصبحت أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.



