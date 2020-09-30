شاهد.. الأمير نواف يصل مجلس الأمة الكويتي لأداء اليمين

وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مبنى مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية في جلسة خاصة وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.









كما وصل منذ قليل رئيسا وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة الكويتية إلى مبنى مجلس الأمة الكويتي لحضور الجلسة الخاصة لأداء الأمير الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية.









ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة علنية لأداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية عملا بالمادة 60 من الدستور.











وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس، الثلاثاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.









وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح قد كشف عن الفئات المسموح لها بحضور مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.









وذكر وزير شئون الديوان الأميري الكويتي في بيان له أنه "امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل".









وأوضح الوزير الكويتي أن حضور مراسم دفن جثمان الأمير الراحل سيقتصر على أقربائه فقط.









ومن المقرر أن يصل إلى أرض الوطن اليوم، الأربعاء، جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج في أحد المستشفيات هناك.









ويعتلي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.









وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.









وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح: "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".









وينص القسم الدستوري على: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات والشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".