AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كالمطاعم.. طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
طريقة تحضير صلصة
طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت
Advertisements
آية التيجي
لا تحتاج  طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت إلى الكثير من المكونات؛ ولكن لا بد من إضافة هذه الصلصة للبيتزا حتى تعطينا نفس المذاق الذي نحصل عليه من الجاهز تماما، وفيما يلي سنقدم لكم وصفة طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت بالتفصيل.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 35 دقيقة


وتعتبر البيتزا من أشهر الأكلات المحبّذة عالميا؛ حيث يمكن لكل ربة منزل ان تعدها في المنزل بخطوات بسيطة بنجاح، لكن عليها معرفة طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت لنجاح البيتزا لإعطائها مذاقا مميزا .


طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت :

12 فصا من الثوم الطازج.
9 حبات من الطماطم
حبة من الفلفل الأخضر الحلو
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم قليل الصوديوم
بهارات مجففة مشكلة (ملعقتان صغيرتان من الريحان المجفف - نصف ملعقة صغيرة من اكليل الجبل - ملعقتان صغيرتان من الأوريجانو- الزعتر الفارسي)
ملعقتان صغيرتان من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقتان من معجون صلصة الطماطم المعلب ليضيف اللون الأحمر لصلصة البيتزا.

طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت 

1- قطع الطماطم والفلفل الى مكعبات، والأفضل ألا تقشر الطماطم كي تحافظ على نسبة الالياف والليكوبين العالية الموجودة في القشرة.

2- في الخلاط أضف الخضار المقطعة مع فصوص الثوم من دون اضافة الملح أو البهارات والزيت.

3- بعد خلط المكونات جيدًا والحصول على خليط ناعم مهروس، اسكبه في وعاء عميق مناسب لوضعه في الفرن.

4- ثم ضع الخليط في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

5- بعدما يخبز الخليط ويشوى ليصبح لونه مائلا الى البني اخرجه من الفرن.

6- دعه يبرد لمدة خمس دقائق، وفي نفس الوقت قم بتسخين زيت الزيتون لمدة 30 ثانية.

7- ثم اضف للزيت خليط الخضار المخبوز، واضف اليه البهارات والفلفل والملح.

8- حرك جيدًا صلصة البيتزا على نار هادئة إلى ان تصبح صلصة البيتزا في البيت سميكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فخذة ضاني بالفرن

اللحم بالملوخية بأنواعها دور على الأصل

طريقة عمل حمص الشام .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

وصفات طبخ الدجاج

طريقة تحضير صلصة البيتزا "الإيطالية والتونسية والسورية"

ترشيحاتنا

بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

بـ750 مليون دولار.. مصر تطرح أول سندات خضراء حكومية بالشرق الأوسط

مجدى عبدالغني: فايلر يمتلك عرضا أوروبيا

التعليم: قرار تدريس الفرنساوي لأولى إعدادي سيطبق على طلاب النظام الجديد فقط

هاني شنودة يعلن تعرضه لوعكة صحية

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020