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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10976 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12738 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2903 نقاط.
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