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محافظات

لمواجهة الزيادة السكانية.. ختام الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية .

وكانت قد انطلقت الحملة في 27 سبتمبر الجاري داخل قرى المنشية الجديدة والرغامة شرق وسبيل العرب التابعين لمركز كوم أمبو شمال أسوان .

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه الحملات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية حيث تقوم تحت إشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة .

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وأكمل إيهاب حنفي بأنه سيتم خلال القوافل التوعوية تقديم خدمات تنظيم الأسرة , والمشورة , ومتابعة الحمل , والكشف المجانى على الأطفال , وذلك بالاستعانة بالعيادات المتنقلة , وأخصائيات نساء .

هذا فيما واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .

و تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى استمرت لمدة يومين بقرية المنشية بحرى التابعة لمركز كوم أمبو ، و يومين داخل قرية العدوة التابعة لمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 2550 مواطن .

وضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالى .
لمواجهة الزيادة السكانية.. ختام الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان.. صور
لمواجهة الزيادة السكانية.. ختام الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان.. صور
لمواجهة الزيادة السكانية.. ختام الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان.. صور
لمواجهة الزيادة السكانية.. ختام الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان.. صور
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