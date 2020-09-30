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رياضة

عبر الكونفرانس.. خماسية الجبلاية تجتمع مع الفيفا لحسم ملف العمومية والانتخابات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
الجهاز الفني للمنتخب
الجهاز الفني للمنتخب
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يسرى غازى
تعقد اليوم، الأربعاء، اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).


ومن المقرر أن يتم حسم ملف انعقاد فعاليات الجمعية العمومية غير العادية القادمة وانتخابات مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.


وتعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني جلسة ظهر اليوم، الأربعاء، مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات، مدير المنتخب.


ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.


وتتركز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.


يذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر استمرار استخدام تقنية الفيديو في بطولة كأس مصر، وستكون البداية مع مباراة الأهلي اليوم أمام الترسانة في دور الـ16.


وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي تم تأجيلها بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا أحمد جمال ومحمود عبد السميع وخالد رمضان مساعدين ومحمد محمود عبدالله حكما رابعا، ومحمد عباس حكم فيديو، وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.
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