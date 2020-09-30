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أخبار العالم

بعد تولي الشيخ نواف حكم الكويت.. خادم الحرمين الشريفين يوجه رسالة له

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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شيماء مصطفى
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عقب أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة أميرًا للبلاد.

وهنأ الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشيخ نواف الأحمد بتوليه مقاليد الحكم.

وقال الملك سلمان في برقيته، إن السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك وأواصر راسخة.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة مع الكويت في هذه الظروف، لافتا إلى أن البلدين تجمعهما العلاقات الثنائية المتميزة ومصيرًا مشتركًا واحدًا.

وأدى الشيخ نواف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في جلسة خاصة بمجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور، عقب وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعي أخيه الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".
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