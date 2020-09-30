رفع ٣٠ طن قمامة ومخلفات بـ ههيا وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وفى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتكثيف الجهود المبذولة في أعمال النظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.





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وأكدت الدكتورة سحر لطفى، رئيسة المدينة، أنه تمت عملية رفع القمامة وتفريغ الصناديق، حيث خرجت جميع معدات الحملة الميكانيكية بالوردية الصباحية وعمال قسم تحسين البيئة، وتم رفع حوالي 30 طن قمامة ونقلها إلى المقلب العمومي للمدينة، كما تم كنس المدخل الرئيسي للمدينة أمام الساحة الشعبية وحتى مستشفى ههيا المركزي، وتم رفع الأتربة والسفوحة من جانبي الطريق للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالي للمدينة.









وقالت إن محافظ الشرقية كلف رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.





وأضافت أن رئاسة مركز ومدينة ههيا قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنزل حيان بالتعاون مع جمعية الإصلاح الزراعى بالمحمودية، بتنفيذ إزالة لحالة تعدٍ بناحية أبوطالب التابعة للوحدة المحلية بمنزل حيان بمساحة ١٢٠ مترا تقريبًا بالدبش الأبيض ومونة الأسمنت، وتمت إزالة المبنى كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين، وإزالة أي تعديات في المهد وتطبيق القانون على الجميع.