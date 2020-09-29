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محافظات

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 103 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية إستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون مؤكدًا تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي قبل إنتهاء مهلة التصالح نهاية شهر أكتوبر القادم.


أكد محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلي  50 جنيها للمتر بالقرى و خصم 25٪  من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح و للتيسيرعلي المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.


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ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحلية القرويه في التيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.


وكلف المحافظ بتشكيل لجان مركزية من خلال إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المراكز التكنولوجيه ولجان تلقى طلبات التصالح بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إجراءات تقدم المواطنين بأوراقهم والتيسيرعليهم وحل مشكلاتهم بشكل فوري.


جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة استقبلت ١٠٣ الاف و٣٧٦ طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائي حتى ٢٩ سبتمبر الجاري ومازال يتوافد آلاف المواطنين يوميًا على المراكز التكنولوجيه لسرعه تقديم طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية.

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