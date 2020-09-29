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محافظات

محافظ الشرقية: استئناف أعمال البناء الصادر بشأنها تراخيص وحصر أراضي الدولة لإقامة مشروع مشابه للأسمرات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8364 لسنة 2020م  باستئناف الأعمال الصادر بشأنها تراخيص بناء بما لا يجاوز عدد أربعة أدوار.


 وشدد المحافظ على الجهات الإدارية المختصة معاينة الأعمال للتأكد من مطابقتها للتراخيص والرسومات المرفقة بها والاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقا لأحكام القانون رقم 119 /2008 بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

 

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشان نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين باستمرار العمل بالرخص الممنوحة والصادر بشأنها قرار بإيقاف العمل بها.

 

كما وجه محافظ الشرقية بحصر أراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية والمتاخمة لها بمدينتي الزقازيق وبلبيس تمهيدًا لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة وسكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة 


 وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية على غرار  مشروع " الأسمرات" بالقاهرة و "بشائر الخير" في الإسكندرية ، لإعادة الوجه الجمالي لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها ، وكذلك إنشاء مجمع للمصالح الحكومية ليتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة ، عن طريق آليات التحول الرقمى  ، وذلك بناءًا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماعه بالمحافظين أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة  التنسيق بين جهات الولاية وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام  لسرعة الإنتهاء من رفع الإحداثيات لاراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية أو المتاخمة لها لإعداد تقرير مفصل يشمل المساحة والموقع وجهة الولاية  وتسليمه في موعد غايته  صباح الغد ،،  جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ اليوم  بمديري إدارات ( التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – الإدارة الهندسية – نظم معلومات البنية التحتية – الشئون القانونية ) وممثلين عن جهات الولاية (الإصلاح الزراعي - السكة الحديد - هيئة الأوقاف).

 

وخلال الاجتماع أوضح المحافظ أن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة للحصول على هذه الأراضي من جهات الولاية التابعة لها.

 

كما وجه المحافظ بحصر الأراضي المقامة عليها شركات قطاع أعمال وكذلك حصر المتخللات لبحث إمكانية إقامة محاور مرورية جديدة تساعد في فك الاختناقات المرورية لتتماشى مع خطة تطوير مدينتي الزقازيق وبلبيس .

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وخلال الإجتماع وجه المحافظ بإعداد مقترح على وجه السرعة بالأماكن التي تحتاج إلى إنشاء كباري أو أنفاق عليها لتصبح محاور مرورية جديدة تربط بين مراكز المحافظة وتقلل من الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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