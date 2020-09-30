AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روحاني ناعيا الشيخ صباح الأحمد: أقر التوازن والاعتدال في المنطقة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
روحاني ينعي الشيخ
روحاني ينعي الشيخ صباح الأحمد:
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تعزية إلى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا إياه أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بدوره المهم في إقرار التوازن والاعتدال في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعرب روحاني في البرقية عن بالغ أسفه وحزنه لرحيل الشيخ صباح الأحمد، مشيدا بدوره الهام في المنطقة، معبرا عن خالص العزاء للشيخ نواف واسرة آل الصباح وللحكومة والشعب الكويتي .

وفي رسالته دعا الرئيس الإيراني أن يتغمد الباري تعالى الأمير الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الرئيس الإيراني "أتقدم لسموكم وآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بالتعازي لوفاة الراحل الذي اضطلع بدور مهم في إرساء التوازن والاعتدال الإقليمي، سائلا الباري تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ولأهله وذويه الأجر الجزيل والصبر الجميل".

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديوان الأميري الكويتي: وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر

الديوان الأميرى الكويتي ينعى أمير البلاد.. فيديو

جلسة أداء الأمير الجديد اليمين.. وصول أعضاء الأمة الكويتي لمقر المجلس.. صور

الشيخ نواف يغادر مجلس الأمة الكويتي بعد أداء اليمين أميرًا للبلاد

ترشيحاتنا

تفاصيل عقد الأهلي مع موسيماني لتدريب الفريق خلفا لفايلر

كاميرات المراقبة كشفته.. أب يلقي ابنه من ذوي الإحتياجات الخاصة في البحر .. تفاصيل

رد صادم من تيم حسن على عدم نشره صور تجمعه بزوجته وفاء الكيلاني

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت

خبراء الآثار: شذوذ حراري في قوالب الطوب الموجودة على سطح الهرم الأكبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور