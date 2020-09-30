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مرأة

للمصابات بـ تكيسات المبايض.. أفضل نظام غذائي ورياضة لخسارة الوزن

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:23 م
تكيس المبايض
تكيس المبايض
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آية التيجي
تعتبر متلازمة تكيس المبايض من أكثر الأمراض الشائعة بين النساء، في مختلف مراحل العمر، خاصة في فترة الخصوبة والإنجاب،عند اكتشاف الإصابة بها تصاب صاحبتها بالانزعاج، خوفا من الحرمان من تحقيق حلم الأمومة الذي يراود كل أنثى.

وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن التخلص من الوزن الزائد احد أهم جزء في علاج تكيسات المبيض، وهو ما يتطلب اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحراري، مع ممارسة الرياضة.

وأوضح القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يحمي من مضاعفات متلازمة تكيس المبايض؛ مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين والسكري.


وتابع القيعي، ان هناك بعض النصائح التي يجب على مرضى تكيس المبايض اتباعها في النظام الغذائي، وهو ما سنقوم بتوضيحه في النقاط التالية، وتشمل ما يلي:

1-تناول 5 وجبات يوميا (3 رئيسية و2 وجبات خفيفة)، وذلك لزيادة معدل الحرق.

2-منع السكريات المحولة والمصنعة، والحصول على السكريات من الفاكهة، مثل (الخوخ- الأناناس-الكيوي)، وذلك لضمان الحصول على الفيتامينات والالياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة.

3-تناول المكسرات كوجبة خفيفة خلال اليوم، وذلك للحصول على الدهون المفيدة وأوميجا 3.

4-الإكثار من تناول الخضراوات الغنية بالألياف؛ مثل البروكلي والكرنب.

5-استبدال منتجات الدقيق الأبيض والكربوهيدرات البسيطة، بمنتجات الحبوب الكاملة (الكربوهيدرات المعقدة)، التي تتميز بأنها تأخذ وقتا طويلا في الهضم، مما يساعد على الشبع لفترات طويلة، ومن أمثلتها (الشوفان-الأرز البني-المكرونة البني). 

6-الإكثار من شرب الماء ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

7-الابتعاد عن المأكولات التي تحتوي على الهرمونات النباتية أو الحيوانية والدهون المهدرجة.

8-  ممارسة الرياضة بانتظام، وتختلف التمارين الرياضية الخاصة بـ متلازمة تكيس المبايض، حيث يفضل ممارسة رياضة المشي، إلى جانب بعض التمارين الخفيفة، مع التركيز على التمارين الخاصة بمنطقة البطن والأجناب.


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