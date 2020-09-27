في شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض.. طرق بسيطة لعلاج الحالة.. تعرفي على أعراضها

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متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني وإنجابي معقد يصيب النساء.
يمكن للنساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض أن يعانين من زيادة الوزن وحب الشباب الكيسي وأكياس المبيض ونمو الشعر المفرط على الوجه أو الصدر أو أجزاء أخرى من الجسم، وكذلك عدم انتظام الدورة الشهرية وحتى العقم.
وقال الدكتور راشمي راي، خبير طب نمط الحياة المتكامل: "وفقًا لبحث أجراه معهد All India للعلوم الطبية، تم الاستنتاج أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل 4 نساء تعاني من هذا الاضطراب الهرموني. بادئ ذي بدء، لا يوجد سبب واحد أو فعلي لمتلازمة تكيس المبايض وتختلف الأعراض من شخص لآخر، وبالتالي فإن اتباع نهج أكثر تخصيصًا وشمولية له أهمية قصوى".
تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مستويات أعلى من التوتر لأنهن يتعرضن للجري الكظري "يؤدي هذا إلى مستويات أعلى من هرمون يسمى الكورتيزول المسئول عن إنتاج الأنسولين ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض" يشارك الدكتور راي.
تأكدي من ممارسة التأمل والتمارين التصالحية بشكل متكرر مثل اليوجا للتخلص من التوتر، من المهم أيضًا الحفاظ على دورة نوم صحية لأن اتباع الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم أمر ضروري للحفاظ على توازن الهرمونات، وتأكدي من تضمين منتجات مستدامة ، وقراءة الملصقات بعناية، وتقليل استخدام البلاستيك، وإذا كنتِ شخصًا يمارس العناية بالبشرة، فعليك الابتعاد عن EDCs. "EDC هو مادة كيميائية معطلة للغدد الصماء توجد غالبًا في منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر، تحتوي المواد البلاستيكية أيضًا على مادة بيسفينول يمكن أن تسبب اختلالات هرمونية وتزيد من سوء أعراض متلازمة تكيس المبايض.
غالبًا ما تؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ولهذا يُنصح بإضافة الحقن العشبية إلى روتينك، أضيفي القليل من القرفة إلى الماء، فهذا سيساعد على استقرار مستويات السكر والأنسولين كما سيسرع عملية التمثيل الغذائي.
الريحان المقدس أو شاي التولسي هو وسيلة طبيعية ممتازة للتخلص من السموم، تأكدي من إضافة شاي النعناع إلى روتينك الصباحي لأنه يجدد شبابك، يمكن أن يكون هناك خيار آخر وهو تناول شاي البابونج في المساء حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الاسترخاء وإفراز هرمون الميلاتونين، هرمون النوم.
يمكن أن تكون إضافة المكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي مفيدة أثناء محاربة متلازمة تكيس المبايض، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة مكملات لضمان مستويات المغذيات المثلى.
يقترح الدكتور راي: "يمكنك التفكير في زيت السمك أوميجا 3 لتقليل الالتهاب والمكملات الأخرى مثل الإينوزيتول وفيتامين د وفيتامين ب المركب والسيلينيوم والكروم بعد استشارة الطبيب"، تساعدك هذه المكملات على إدارة ملف التعريف الأيضي العام الخاص بك أثناء متلازمة تكيس المبايض.
وأضاف الدكتور راي: "يعتبر فقدان 5% من وزن الجسم بداية رائعة لتحسين التمثيل الغذائي أثناء علاج متلازمة تكيس المبايض، تضمن ممارسة الرياضة استهلاك الأنسولين المنتج في جسمك".
تأكدي من ممارسة السباحة أو الجري أو الركض لمدة لا تقل عن 30 إلى 40 دقيقة، في الواقع ، المشي أو ركوب الدراجات يساعدان أيضًا، ومع ذلك، تأكدي من أنكِ متسقة مع تمرينك الروتيني وقومي به على الأقل 4-5 مرات في الأسبوع والتركيز على وقت تعافي العضلات أيضًا. يقترح الدكتور راي: "إذا كان لديك نوع من متلازمة تكيس المبايض مع مقاومة الأنسولين، فقد تفكر في تدريب القوة جنبًا إلى جنب مع تمارين القلب أو تدريب القوة عالي الكثافة تحت إشراف متخصص".
يصيب تكيس المبايض المتزوجات فهي حالة مرضية تحدث عندما تتعرض السيدة لخلل هرموني، مما يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن قد يختفي هذا التكيس في غضون شهور دون تلقي علاج تكيس المبايض، وقد لا تختفي وتسبب في حالة مرضية معقدة .
وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن هناك حالات مستعصية من تكيس المبايض قد تستدعي ضرورة العلاج، وذلك لأن تكيس المبايض في حالات كثيرة يعيق عملية إطلاق البويضات من المبيض، وبالتالي تحدث اضطرابات الدورة الشهرية وتقل فرص حدوث الحمل الطبيعي.
وأوضح الملا، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن تكيس المبايض له ثلاث درجات مختلفة، وهي:
الدرجة البسيطة:
وهي النوع الأقل ضررا على النساء، حيث تظل عملية التبويض لديهن نشطة، ولكن تقل فرص حدوث الحمل، وعند حدوثه قد يكون هناك إمكانية الإجهاض التلقائي.
الدرجة المتوسطة:
وهي النوع الذي تواجه فيه النساء عدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاع التبويض في كثير من الأحيان.
الدرجة الشديدة:
وهي أشد خطرًا تواجه فيها المرأة سمنة مفرطة مع انقطاع الدورة الشهرية تمامًا، وبالتالي تتأثر الصحة الإنجابية بالكامل.
يحدث تكيس المبايض، عادة بسبب وجود حالة مرضية تعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات، وذلك لأن تكيس المبايض قد يحدث فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض.
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وفى هذا السياق، كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير عن أهم أعراض تكيس المبيض لكى تلاحظها الفتاة أو السيدة سريعا وتتوجه للطبيب:
-عرض زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين يمكن أن يدل على وجود تكيس المبايض احرصي على التوجه للطبيب.
- ظهور زيادة في هرمون الحليب بالجسم.
- ظهور حب الشباب.
- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.
- حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة، سواء باقتراب المواعيد او الابتعاد ومجيئها كل شهرين أو أكثر.