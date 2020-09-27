في شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض.. طرق بسيطة لعلاج الحالة.. تعرفي على أعراضها





تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مستويات أعلى من التوتر لأنهن يتعرضن للجري الكظري "يؤدي هذا إلى مستويات أعلى من هرمون يسمى الكورتيزول المسئول عن إنتاج الأنسولين ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض" يشارك الدكتور راي.











تأكدي من ممارسة التأمل والتمارين التصالحية بشكل متكرر مثل اليوجا للتخلص من التوتر، من المهم أيضًا الحفاظ على دورة نوم صحية لأن اتباع الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم أمر ضروري للحفاظ على توازن الهرمونات، وتأكدي من تضمين منتجات مستدامة ، وقراءة الملصقات بعناية، وتقليل استخدام البلاستيك، وإذا كنتِ شخصًا يمارس العناية بالبشرة، فعليك الابتعاد عن EDCs. "EDC هو مادة كيميائية معطلة للغدد الصماء توجد غالبًا في منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر، تحتوي المواد البلاستيكية أيضًا على مادة بيسفينول يمكن أن تسبب اختلالات هرمونية وتزيد من سوء أعراض متلازمة تكيس المبايض.









غالبًا ما تؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ولهذا يُنصح بإضافة الحقن العشبية إلى روتينك، أضيفي القليل من القرفة إلى الماء، فهذا سيساعد على استقرار مستويات السكر والأنسولين كما سيسرع عملية التمثيل الغذائي.











الريحان المقدس أو شاي التولسي هو وسيلة طبيعية ممتازة للتخلص من السموم، تأكدي من إضافة شاي النعناع إلى روتينك الصباحي لأنه يجدد شبابك، يمكن أن يكون هناك خيار آخر وهو تناول شاي البابونج في المساء حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الاسترخاء وإفراز هرمون الميلاتونين، هرمون النوم.









يمكن أن تكون إضافة المكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي مفيدة أثناء محاربة متلازمة تكيس المبايض، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة مكملات لضمان مستويات المغذيات المثلى.











يقترح الدكتور راي: "يمكنك التفكير في زيت السمك أوميجا 3 لتقليل الالتهاب والمكملات الأخرى مثل الإينوزيتول وفيتامين د وفيتامين ب المركب والسيلينيوم والكروم بعد استشارة الطبيب"، تساعدك هذه المكملات على إدارة ملف التعريف الأيضي العام الخاص بك أثناء متلازمة تكيس المبايض.









وأضاف الدكتور راي: "يعتبر فقدان 5% من وزن الجسم بداية رائعة لتحسين التمثيل الغذائي أثناء علاج متلازمة تكيس المبايض، تضمن ممارسة الرياضة استهلاك الأنسولين المنتج في جسمك".











تأكدي من ممارسة السباحة أو الجري أو الركض لمدة لا تقل عن 30 إلى 40 دقيقة، في الواقع ، المشي أو ركوب الدراجات يساعدان أيضًا، ومع ذلك، تأكدي من أنكِ متسقة مع تمرينك الروتيني وقومي به على الأقل 4-5 مرات في الأسبوع والتركيز على وقت تعافي العضلات أيضًا. يقترح الدكتور راي: "إذا كان لديك نوع من متلازمة تكيس المبايض مع مقاومة الأنسولين، فقد تفكر في تدريب القوة جنبًا إلى جنب مع تمارين القلب أو تدريب القوة عالي الكثافة تحت إشراف متخصص".







