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مرأة

يعيق حدوث الحمل.. 7 فحوصات توضح الإصابة بـ تكيس المبايض

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:47 م
طرق تشخيص تكيس المبايض
طرق تشخيص تكيس المبايض
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آية التيجي
يعتبر تكيس المبايض من الأمراض النسائية الشائعة التي تؤثر بشكل كبير على حدوث الحمل، ففي الحالات العادية يجب أن تنتج المبايض هرموني الأستروجين والبروجسترون، ويساعد إنتاج وتخصيب البويضات على حدوث الحمل.

وقال الدكتور أحمد عاصم استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إنه في حالة إصابة النساء بـ تكيس المبايض فإن حدوثها لا يعد أمرا خطيرا في بعض الحالات، ولكن في الحالات المتأخرة قد يتسبب في عدم حدوث الحمل، وذلك عن طريق التسبب في خلل في وظيفة المبيض الأساسية.

وأضاف عاصم، في منشور له عبر حسابه على الفيس بوك، أن تكيس المبايض يحدث عندما تتعرض السيدة لخلل هرموني، وهو الأمر الذي يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن سرعان ما يختفي تكيس المبيض في غضون شهور دون الحصول على علاج.

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وأشار عاصم، إلى أن تكيس المبايض في أغلب الحالات تستدعي إلى ضرورة العلاج؛ حيث إن هذه العملية تعمل على إنتاج البويضات من المبيض، وبالتالي تحدث اضطرابات الدورة الشهرية المسؤولة عن حدوث الحمل.

ويمكن تشخيص تكيس المبايض عبر التحاليل والفحوصات ليتم تحديد العلاج المناسب لتكيس المبايض، موضحا أن هناك تحاليل وفحوصات تكشف عن تكيس المبايض وتسهل من اكتشافها، وهو ما يمكن الطبيب من علاجها بشكل صحيح.

طرق تشخيص تكيس المبايض 

1- إجراء تحليل نسبة هرمون الغدة النخامية.

2- تحليل نسبة الأنسولين.

3- تحليل هرمون الذكورة.

4- تحليل هرمون البرولاكتين.

5- تحليل هرمون الاسترادايول والاسترون.

6- إجراء فحص هرمونات الغدة الدرقية.

7- فحص الالتراساوند المهبلي.
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