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مرأة

تكيس المبايض أبرزها .. أسباب غير متوقعة لتأخر الإنجاب عند السيدات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
اسباب تاخر الانجاب
اسباب تاخر الانجاب لدى السيدات
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آية التيجي
قال الدكتور محمد مختار أخصائي الحقن المجهرى وعلاج العقم والأمراض النسائية، إنه عند تأخر الإنجاب قد يرجع تأخر الإنجاب إلى عدة مشاكل تعاني منها النساء أو الرجال، وبالنسبة لأبرز المشاكل تواجهها النساء وتسبب في تأخر الإنجاب، وتبلغ نسبة حدوثها ما بين 40 إلى 60% من الحالات، وفيما يلي سنقوم بمناقشته أبرز المشاكل التي يمكن أن تعاني منها السيدات وتسبب في تأخر الإنجاب.

أسباب تأخر الإنجاب لدى السيدات

١- تكيس المبايض:
وأكد مختار أن تكيس المبايض يصيب نسبة كبيرة من النساء، حيث يمكن أن تعيق قدرة المبايض على التبويض اللازم لحدوث الإخصاب.

٢- قصور الغدد الصماء:
واستكمل مختار، إلى أن قصور الغدد الصماء المسؤولة عن تنشيط المبيض، أو قصور الجسم الأصفر عن إفراز المواد اللازمة لإتمام التبويض والإخصاب وهي مشكلة شائعة للغاية، حيث يمكن علاجها فور اكتشافها بسهولة.

٣- عدم انتظام موعد الحيض:
وأشار مختار، إلى أن عدم انتظام فترة الحيض عند السيدات، يمكن ان تسبب صعوبة أكبر في حدوث الحمل، حيث أن الدورة المنتظمة تبين للمرأة الوقت المحدد للتبويض بهدف حصول التلقيح في هذه الفترة، وفي حال عدم انتظام فترة الحيض سيكون وقت التبويض مبهم وغير معروف.

٤- الأورام الحميدة والخبيثة:
ونوه مختار أن معاناة النساء من الأورام الحميدة أو الخبيثة على المبيض ، يمكن ان يؤثر بصورة كبيرة جدا على التبويض، وفي هذه الحالة يتم علاجه من خلال التدخل الجراحي أو الدوائي بناء على الحالة.

٥- انسداد أنابيب فالوب:
وأكد مختار انها احد المشكلات التي تنتج عن وجود عيوب خلقية فيها مما يؤثر على وصول السائل المنوي وهو ما يمكن علاجه من خلال عمل أشعة بالصبغة على الرحم حيث تعمل هذه الصبغة إلى تسليك قنوات فالوب .
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