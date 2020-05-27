كل ما يمكن معرفته عن تكيس المبايض.. الأسباب والأعراض والمضاعفات والعلاج

ماذا تعرف عن تكيس المبايض قبل الزواج

طرق تشخيص تكيس المبايض

4 أسباب خطيرة وراء حدوث تكيس المبايض

بدون أدوية.. طرق علاج تكيس المبايض

مضاعفات تصيب النساء بسبب تكيس المبايض





يحدث تكيس المبايض بسبب وجود حالة مرضية عند أغلب النساء ، حيث إنها أصبحت حالة شائعة يعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات، وذلك لأن تكيس المبايض قد يحدث فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض، وفيما يليل سنقوم بتجميع أبرز المعلومات التي يجب أن تعرفها عن تكيس المبايض.





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ما هو تكيس المبايض ؟





قالت الدكتورة ياسمين أحمد أخصائية التغذية العلاجية، أن تكيس المبايض ببساطة هو حالة تجعل قشرة المبيض سمكها يزيد، والمبيض يتغلف بأكياس متعددة، مما يجعل البويضات التي من المفترض خروجها من المبيض بانتظام لا تستطيع الخروج بسهولة.





وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن تكيس المبايض في الوضع الطبيعي من المفترض أن تنتج المبايض هرموني الأستروجين والبروجسترون، إضافة إلى إنتاج بويضة شهريا ليكون مصير هذه البويضة إما الإخصاب، وإما النزول على هيئة دم كجزء من الدورة الشهرية، ولكن في حالة الإصابة بتكيس المبايض تعرقل هذه العملية ويحدث خلل في وظيفة المبيض الأساسية.





وأضاف أن تكيس المبايض يحدث عندما تتعرض الأنثي لخلل هرموني يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن قد يختفي هذا التكيس في غضون شهور دون تلقي العلاج، بينما مع أخريات قد تكون حالة مرضية معقدة تستدعي ضرورة العلاج، وذلك لأن تكيس المبايض في حالات كثيرة يعيق عملية إطلاق البويضات من المبيض، وبالتالي تحدث اضطرابات الدورة الشهرية التي من خلالها يتم حساب أيام التبويض لحدوث الحمل.





طرق تشخيص تكيس المبايض





وعن طرق تشخيص تكيس المبايض، أوضح عاصم أن هناك بعض التحاليل والفحوصات المهمة التي يتم إجراؤها، ومن ثم يتم تحديد جرعة العلاج المناسبة، حيث يتم إجراء تحليل نسبة هرمون الغدة النخامية، تحليل نسبة الأنسولين، وتحليل هرمون الذكورة، وتحليل هرمون البرولاكتين، وتحليل هرمون الاسترادايول والاسترون، وإجراء فحص هرمونات الغدة الدرقية، و فحص الالتراساوند المهبلي.





وشدد عاصم، على جميع النساء ممن هن في سن الإنجاب بضرورة الابتعاد عن مسببات الإصابة بتكيس المبايض من خلال تغيير نمط الحياة باتباع نظام غذائي صحي ذي سعرات حرارية قليلة، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة التي تؤدي بدورها إلى تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الأنسولين، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وتنظيم الدورة الشهرية.





أسباب تكيس المبايض





وعلقت الدكتورة ياسمين أحمد أخصائية التغذية العلاجية، أن تكيس المبايض ببساطة هو حالة تجعل قشرة المبيض سمكها يزيد، والمبيض يتغلف بأكياس متعددة، مما يجعل البويضات التي من المفترض خروجها من المبيض بانتظام لا تستطيع الخروج بسهولة.





وأفادت أحمد، ان تكيس المبايض يسبب في عمل الغدة النخامية على إفراز هرمون محفز التبويض فى محاولة لتحفيز البويضات الحبيسة على الخروج، وبالتالي عندما يزيد هذا الهرمون بالجسم يؤدي إلى إفراز المبيضين للهرمون الذكري، من أبرز الأسباب التي يمكن ان تؤدي إلى حدوث تكيس المبايض، ما يلي:





1- السمنة.

2- مقاومة الأنسولين العالية.

3- العوامل الوراثية.

4- مرض السكر غير المسيطر عليه.





علاج تكيس المبايض.





وأكدت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية ، أنه كلما اعتمدت الفتاة او السيدة على الطعام الصحي والرياضة وتجنب الأطعمة الدسمة والدهون كان أفضل.





وأوضحت أن من أهم علاجات تكيّس المبايض، والتي يمكنها ان تقلل او تعالج تماما تكيس المبايض في الحالات البسيطة، ومنها :





1- رياضة المشي السريع.





2- النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي الخضار والفواكه يساعدكِ في التخلص من الكيسات.





3- تخفيف الوزن





4- تجنب الدسم و الدهون - السكريات - المشروبات الغازية .





5- اهتمي بشرب الماء - الشاي الأخضر - اليانسون - الزنجبيل - القرفة.





مضاعفات تصيب النساء بسبب تكيس المبايض





وأفادت أحمد، ان تكيس المبايض يسبب في عمل الغدة النخامية على إفراز هرمون محفز التبويض فى محاولة لتحفيز البويضات الحبيسة على الخروج، وبالتالي عندما يزيد هذا الهرمون بالجسم يؤدي إلى إفراز المبيضين للهرمون الذكري؛ حيث أن تكيس المبايض يؤدي إلى العديد من المضاعفات للنساء، ومنها:





1- عدم انتظام دورة الطمث.





2- زيادة نمو الشعر بالجسم، وبالاخص في أماكن مثل الشارب واللحية والصدر والظهر والفخذين.





3- زيادة وزن الجسم بشكل غير مبرر.





5- مواجهة مشكلة البشرة الدهنية





6- ظهور بقع غامقة على البشرة.





7- المعاناة من حب الشباب .





8- زيادة سمك الجلد وبالأخص في منطقة الرقبة والأبطين.





9- تساقط الشعر.



