3 درجات مختلفة لـ تكيس المبايض.. احذري الأخيرة

يصيب تكيس المبايض المتزوجات فهي حالة مرضية تحدث عندما تتعرض السيدة لخلل هرموني، مما يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن قد يختفي هذا التكيس في غضون شهور دون تلقي علاج تكيس المبايض، وقد لا تختفي وتسبب في حالة مرضية معقدة .
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إقرأ ايضا | يعيق حدوث الحمل.. 7 فحوصات توضح الإصابة بـ تكيس المبايض
وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن هناك حالات مستعصية من تكيس المبايض قد تستدعي ضرورة العلاج، وذلك لأن تكيس المبايض في حالات كثيرة يعيق عملية إطلاق البويضات من المبيض، وبالتالي تحدث اضطرابات الدورة الشهرية وتقل فرص حدوث الحمل الطبيعي.
وأوضح الملا في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن تكيس المبايض له ثلاث درجات مختلفة، وهما:
الدرجة البسيطة :
وهي النوع الأقل ضررا على النساء، حيث تظل عملية التبويض لديهن نشطة، ولكن تقل فرص حدوث الحمل، وعند حدوثه قد يكون هناك إمكانية الإجهاض التلقائي.
الدرجة المتوسطة :
وهي النوع الذي تواجه فيه النساء عدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاع التبويض في كثير من الأحيان.
الدرجة الشديدة :
وهي أشد خطرًا تواجه فيها المرأة سمنة مفرطة مع انقطاع الدورة الشهرية تمامًا، وبالتالي تتأثر الصحة الإنجابية بالكامل.
الدرجة البسيطة :
وهي النوع الأقل ضررا على النساء، حيث تظل عملية التبويض لديهن نشطة، ولكن تقل فرص حدوث الحمل، وعند حدوثه قد يكون هناك إمكانية الإجهاض التلقائي.
الدرجة المتوسطة :
وهي النوع الذي تواجه فيه النساء عدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاع التبويض في كثير من الأحيان.
الدرجة الشديدة :
وهي أشد خطرًا تواجه فيها المرأة سمنة مفرطة مع انقطاع الدورة الشهرية تمامًا، وبالتالي تتأثر الصحة الإنجابية بالكامل.