3 درجات مختلفة لـ تكيس المبايض.. احذري الأخيرة

يصيب

المتزوجات فهي حالة مرضية تحدث عندما تتعرض السيدة لخلل هرموني، مما يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن قد يختفي هذا التكيس في غضون شهور دون تلقي

، وقد لا تختفي وتسبب في حالة مرضية معقدة .