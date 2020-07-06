AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 درجات مختلفة لـ تكيس المبايض.. احذري الأخيرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:31 م
درجات تكيس المبايض
درجات تكيس المبايض
Advertisements
آية التيجي
يصيب تكيس المبايض المتزوجات فهي حالة مرضية تحدث عندما تتعرض السيدة لخلل هرموني، مما يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن قد يختفي هذا التكيس في غضون شهور دون تلقي علاج تكيس المبايض، وقد لا تختفي وتسبب في حالة مرضية معقدة .

إقرأ ايضا | يعيق حدوث الحمل.. 7 فحوصات توضح الإصابة بـ تكيس المبايض

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن هناك حالات مستعصية من تكيس المبايض قد تستدعي ضرورة العلاج، وذلك لأن تكيس المبايض في حالات كثيرة يعيق عملية إطلاق البويضات من المبيض، وبالتالي تحدث اضطرابات الدورة الشهرية وتقل فرص حدوث الحمل الطبيعي.

وأوضح الملا في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن تكيس المبايض له ثلاث درجات مختلفة، وهما:

الدرجة البسيطة :
وهي النوع الأقل ضررا على النساء، حيث تظل عملية التبويض لديهن نشطة، ولكن تقل فرص حدوث الحمل، وعند حدوثه قد يكون هناك إمكانية الإجهاض التلقائي.

الدرجة المتوسطة :
وهي النوع الذي تواجه فيه النساء عدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاع التبويض في كثير من الأحيان.

الدرجة الشديدة :
وهي أشد خطرًا تواجه فيها المرأة سمنة مفرطة مع انقطاع الدورة الشهرية تمامًا، وبالتالي تتأثر الصحة الإنجابية بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تؤثر على الحمل.. كل ما لا تعرفه عن تكيس المبايض قبل الزواج

تكيس المبايض.. التشخيص وطرق العلاج.. ومضاعفات تصيب النساء عند حدوثه

يعيق حدوث الحمل.. 7 فحوصات توضح الإصابة بـ تكيس المبايض

كل ما يمكن معرفته عن تكيس المبايض.. الأسباب والأعراض والمضاعفات والعلاج

أعراض تكيس المبايض

قبل الحقن المجهري... ضرورة تحليل مخزون المبيض

ترشيحاتنا

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

حبس صاحب فيديو البلطجة واستعراض القوة لترويعه المواطنين بالمطرية

نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة

في هذه الحالة .. أحمد موسى: إزالة فورية لهذه المباني

بسام راضي: الرئيس السيسي بحث مع نظيره الاريتري آخر التطورات الإفريقية

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة

٦ نصائح للتخلص من آلام الظهر أثناء العمل