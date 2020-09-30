تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية

تستقبل كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية الكثير من الطلاب المتقدمين اليها ، للدراسة بجميع تخصصاتها وبرامجها الدراسية والحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه ، ويوضح "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا وشروط الالتحاق بكل درجة.





يعتبر الطالب مقيدا كطالب دراسات عليا بمجرد استيفاء اجراءات التسجيل لمقررات مرحلة الدبلوم ، او المرحلة التمهيدية للماجستير، أو السنة التأهيلية للدكتوراه و تقـدم طلبات الالتحاق للدراسة بالكلية فى المواعيد التى يقررها مجلس الكلية .









الاوراق المطلوبة لقيد الطالب بمرحلة الدراسات العليا :-





اولا شروط الالتحاق بدرجة الدبلوم :





- أن يكون الطالب حاصلا على مؤهل عالى معترف به من احدي الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية أو التي تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات





- يجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب الحاصلين على أحد دبلومات الكلية أو ما يعادلها لدراسة دبلوم آخر بالكلية، وفى هذه الحالة يعفى الطالب من دراسة متطلبات الكلية التى سبق له دراستها بشرط يكون قد مر على حصوله على الدبلوم اكثر من عامين، والا يقل تقديره فى هذه المقررات عن جيد وأن يجتاز الطالب 48 ساعة معتمدة على الاقل ويحسب المعدل التراكمى على 60 ساعة





ثانيا شروط الالتحاق بدرجة الماجستير :-





يلتحق بالسنة التمهيدية للماجستير الطلاب الحاصلين على أحد المؤهلات الاتية :





- أحد دبلومات الكلية فى ذات التخصص بتقدير عام جيد على القل وفى ضوء ما يقرره المجلس االعلى للجامعات بهذا الشأن.





- درجة جامعية اولى بتقدير عام جيد على الاقل او ما يعادلها فى التخصص المناظر من

الجامعات والمعاهد المصرية او األجنبية ويجوز لمجلس القسم المختص تحميله بمواد تكميلية واجتيازها بنجاح قبل تسجيله لرسالة الماجستير.





- لمجلس الكلية قبول طالب وافدين حاصلين على درجة جامعية اولى أو ما يعادلها فى

تخصص الماجستير من الجامعات والمعاهد المصرية أو الاجنبية المعادلة ويجوزلمجلس القسم المختص تحميله بمواد تكميلية واجتيازها بنجاح قبل تسجيله لرسالة

الماجستير .





- يجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الاولى أو ما يعادلها فى ضوء ما يستجد من

قرارات المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشأن وبما يتلائم مع الامكانيات العلمية

للأقسام وقدرتها الإستيعابية.





ثالثا شروط الالتحاق بدرجة الدكتوراه :





-أن يكون الطالب حاصلا على درجة الماجستير مـن الكلية فى ذات التخصص

وتقبل درجة الماجستير من الجامعات أو المعاهد المصرية أو الاجنبية المعادلة فى ذات التخصص ويجوز لمجلس القسم المختص تحميله بمواد تكميلية واجتيازها بنجاح قبل تسجيله لرسالة الدكتوراه.





- لمجلس الكلية قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعاد لها من

الجامعات والمعاهد المصرية أو الاجنبية المعادلة ويجوز لمجلس القسم المختص تحميله

بمواد تكميلية واجتيازها بنجاح قبل تسجيله لرسالة الدكتوراه.





يجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب الحاصلين على الماجستير أو ما يعادلها فى ضوء ما يستجد من قرارات

المجلس الاعلى للجامعات



