مدير بي بي سي الجديد يهدد بطرد الصحفيين: غير الملتزم لن ييبقى معنا

قال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي، إنه سيعاقب المذيعين والصحفيين الذين يخالفون قواعد الحياد الواجبة التي تتبعها هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذا ما عبروا عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة متحيزة لاتراعي الحياد الذي يجب أن يتمتع به الصحفي، محذرًا من إمكانية إن تعرضوهم آرائهم الفجة للطرد، وفق ماذكر موقع ياهو.





حذر رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال رسوم ترخيص تدفعها جميع الأسر البريطانية، إنه سيضع إرشادات جديدة بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في الأسابيع المقبلة.





بعد فترة وجيزة من توليه منصب المدير العام في بداية سبتمبر ، أخبر ديفي الموظفين أنه لا ينبغي لهم نشر آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم يخاطرون بالإضرار بسمعة بي بي سي فيما يتعلق بحيادها.





وقال يوم الثلاثاء إن المبادئ التوجيهية ستطبق على جميع المقدمين وليس الصحفيين فقط.





وذكر أمام لجنة من المشرعين "أنا مستعد لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب طوال الوقت حتى إنهاء هذا الوضع".





أضاف "سننشر في الأسابيع القليلة المقبلة - وهذا وشيك - إرشادات واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي ، وستغطي الأخبار والشؤون الجارية".





واعتبر إن اللوائح الجديدة يمكن أن تشمل إجراءات تأديبية وشرطًا لتعليق حساب تويتر للمحرر المخالف.





أكد : "سنكون قادرين على حذف حسابات المخالفين من على تويتر، وإذا كانوا يريدون العمل مع بي بي سي ، فعليهم الاستجابة أولًا بالتأكيد".





وركز النقاد على تغريدات المذيع الرياضي ولاعب كرة القدم السابق جاري لينيكر، أكبر مقدمي برامج الإذاعة أجرًا ، والذي جنى حوالي 1.75 مليون جنيه إسترليني (2.25 مليون دولار) في العام المالي الماضي.















