محافظ الدقهلية من مركز صحة طماي الزهايرة: الخدمات الطبية والعلاجية حق المواطن

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز طب الأسرة بقرية طماي الزهايرة مركز السنبلاوين، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل داخل المنشآت الطبية بالمركز، بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وتفقد محافظ الدقهلية أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما استمع إلى عدد من المواطنين، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة، مؤكدًا أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى.

وأشار إلى ضرورة استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية خلال ساعات العمل الرسمية، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية الأساسية والحيوية للمرضى والمترددين، موضحًا أن رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة له هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

خلال زيارته، استمع المحافظ مباشرة من المترددين عن مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المحافظ أثناء تفقده هذه الأقسام بالانضباط الوظيفي والتواجد الكامل للفريق الطبي والإداري، وبالتزامهم بارتداء الزي الرسمي الموحد.