من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي
يونيفيل: يجب البناء على استقرار لبنان خلال عام 2025 لتعزيز سلام دائم
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
بعد أحداث فرح كروان مشاكل.. غلق قاعة مناسبات في شبرا الخيمة
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لحماية مئات الآلاف بغزة.. وتؤكد: انخفاض سكاني 10%
الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية من مركز صحة طماي الزهايرة: الخدمات الطبية والعلاجية حق المواطن

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز طب الأسرة بقرية طماي الزهايرة مركز السنبلاوين، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل داخل المنشآت الطبية بالمركز، بحضور  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وتفقد محافظ الدقهلية أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما استمع إلى عدد من المواطنين، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة، مؤكدًا أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى.

وأشار إلى ضرورة استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية خلال ساعات العمل الرسمية، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية الأساسية والحيوية للمرضى والمترددين، موضحًا أن رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة له هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

خلال زيارته، استمع المحافظ مباشرة من المترددين عن مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المحافظ أثناء تفقده هذه الأقسام بالانضباط الوظيفي والتواجد الكامل للفريق الطبي والإداري، وبالتزامهم بارتداء الزي الرسمي الموحد.

الدقهليه محافظ طماى جوله

