محافظ الدقهلية يصادر جرار زراعي ألقى مخلفات الهدم على الطريق العام

صادر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية بمدينة السنبلاوين، جرار زراعي محمّل بمخلفات هدم، وذلك لعدم حصوله على التصاريح اللازمة لنقل المخلفات، والقائها في غير الأماكن المخصصة لذات الغرض.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء ونقل مخلفات الهدم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، وعدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالبيئة أو تشويه المظهر العام.

و وجه "محافظ الدقهلية للمحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لضبط أي مخالفات متعلقة بإلقاء أو نقل مخلفات الهدم بدون تصريح، مع تطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات الرقابية بجميع أنحاء المدينة والقرى التابعة لها، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون.