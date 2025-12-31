قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
محافظات

محافظ الدقهلية يصادر جرار زراعي ألقى مخلفات الهدم على الطريق العام

محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

صادر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية بمدينة السنبلاوين،  جرار زراعي محمّل بمخلفات هدم، وذلك لعدم حصوله على التصاريح اللازمة لنقل المخلفات، والقائها في غير الأماكن المخصصة لذات الغرض.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء ونقل مخلفات الهدم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، وعدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالبيئة أو تشويه المظهر العام.

و وجه "محافظ الدقهلية للمحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لضبط أي مخالفات متعلقة بإلقاء أو نقل مخلفات الهدم بدون تصريح، مع تطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات الرقابية بجميع أنحاء المدينة والقرى التابعة لها، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون.

الدقهلبة محافظ طارق جرار

