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أخبار العالم

من جديد.. العراق تحارب داعش

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:00 م
العراق تحارب داعش
العراق تحارب داعش
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محمود نوفل
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية انطلاق عملية عسكرية في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم داعش ، مشيرة الي أن العملية جاءت بتخطيط قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة الحشد الشعبي.

وزعمت خلية الإعلام الأمني العراقي أن هذه العملية، تأتي ، وفقا لمعلومات استخبارية من عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم، قائلة : بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح اليوم قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة، وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين، بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وذكر البيان مضيفا : وتأتي هذه العملية وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وتأتي تلك العملية بالتزامن مع  انفجار عبوة ناسفة على سيارة مدنية على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، مما أدى إلى حدوث أضرار بالسيارة دون خسائر بشرية”.

وأفاد مصدر أمني أن الانفجار استهدف بالتحديد سيارة عراقي يعمل مترجمًا في أحدى الشركات الأمنية الأجنبية ، مبينا أن المترجم نجا من الحادث الذي تسبب فقط بأضرار مادية في السيارة.

ويُشار الي أنه الأسابيع الماضية كانت قد شهدت تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف ضد داعش، حيث أصبحت الهجمات تقع بصورة شبه يومية وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد مع فرض عقوبات على العراق.
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