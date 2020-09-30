ضبط كمية من الحشيش و 4 قطع أسلحة نارية وذخائر بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – 3 فرد خرطوش محلى الصنع ، فرد روسى ،33 طلقة نارية وخرطوش ، مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية .





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .