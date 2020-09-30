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حوادث

ضبط كمية من الحشيش و 4 قطع أسلحة نارية وذخائر بالإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – 3 فرد خرطوش محلى الصنع ، فرد روسى ،33 طلقة نارية وخرطوش ، مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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