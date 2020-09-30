محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لسوق ٥١ برأس البر

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، يرافقها المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمدينتى رأس البر و دمياط ،





وذلك على هامش زيارته للمحافظة لبحث تعزيز أوجه التعاون التعاون المشترك لتحقيق محاور خطة التنمية الشاملة..





حيث استهلا تلك الجولة بزيارة سوق ٥١ برأس البر للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع الذى يقع على مساحة ٧٧٥ متر بإجمالى ٢٦ وحدة وبتكلفة تقدر بقيمة ٤ مليون جنيه.





حيث تابعت المحافظ والمهندس صديق الأعمال النهائية بالسوق الذى تم تنفيذه وفقًا لأعلى الاشتراطات الهندسية و معايير الحماية المدنية، هذا وقد أكدت المحافظ على تخصيص إحدى الباكيات كمقرًا أمنيًا و تصميم الموقع طبقًا لخطة المشروع..





فيما وقد واصلت محافظ دمياط والرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية جولتهما بتفقد عدد من الأراضى المتاحة بنطاق مدينة دمياط والتى تم حصرها بناءًا على تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة بجلسة مجلس المحافظين لبحث آليات إنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل ينقل اليه سكان المناطق المتهالكة او سكان المناطق التى سيتم فتح محاور مرورية جديدة بها وذلك على غرار ما تم بمشروع الاسمرات بالقاهرة و بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.





أقرأ أيضا:



