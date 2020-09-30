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محافظات

30 ألف عبوة.. ضبط سجائر مهربة بقيمة 8 ملايين جنيه بدمياط.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:04 م
ضبط سجائر مهربة
ضبط سجائر مهربة بقيمة 8 ملايين جنيه بدمياط
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زينب الزغبي
نجحت أجهزة الأمن بدمياط، تحت إشراف اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، في ضبط 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا بدمياط، عبر الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الغش التجاري.


وكانت معلومات وردت إلى المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين، تفيد بوصول كونتر يحمل كمية كبيرة من السجائر المهربة عبر الحدود غير الشرعية، وتمكنت من دخول مصر لتوزيع السجائر على المحافظات، وبعد رصدها تم ضبط الكونتر لحين وصوله إلى أحد الهناجر بكفر سعد بمحافظة دمياط.


وتمكنت مباحث التموين بدمياط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط 600 كرتونة سجائر "مجهولة المصدر" بإجمالى 30000 علبة سجائر "مهربة جمركيًا" تقدر بمبلغ 8 ملايين جنيه، إضافة إلى مبلغ مالى، بحوزة 3 أشخاص داخل مخزن بدائرة مركز شرطة كفر سعد، فضلًا عن ضبط 4 سيارات تستخدم فى توزيع المضبوطات.


وتم تحرير محضر يحمل رقم 11660 جنح كفر سعد، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم السجائر المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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