بالتزكية.. فتحي مرسي نائبا ثانيا لرئيس اتحاد الغرف التجارية

اختار مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة، لشغل منصب نائب ثاني رئيس الاتحاد خلفا لعادل ناصر الذي كان يشغل هذا المنصب.

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جاء ذلك اليوم خلال جلسة الإجراءات التي عقدها الاتحاد لاستكمال هيئة المكتب واختيار عضو لشغل منصب النائب الثاني.

وجاء اختيار فتحي مرسي بالتزكية وموافقة المجلس بالاجماع ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري.

وكانت لجنة إسقاط العضوية من مجلس إدارة الغرف التجارية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة الخارجية تنفيذا لقانون الغرف التجارية، أصدرت قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة من الدورة الحالية، والتي بدأت العام الماضي وتستمر حتي عام 2023، ويترتب عليه إسقاط عضويته من الاتحاد العام للغرف، حيث كان نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية.









وقامت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بإحالة عادل ناصر واثنين من أعضاء الغرفة وهما أسامة الرفاعي ومحمد هداية، الأعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى اللجنة لإسقاط عضويتهم من الغرفة بناءً على التقرير المحال إليها من اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة لفحص عدد من الشكاوى التي تم تقديمها إلى الوزارة بسبب مخالفات إدارية، ومن المقرر أن تنظر لجنة إسقاط العضوية خلال الأيام القادمة العضوين الآخرين أسامة الرفاعي ومحمد هداية، لصدور قرار بشأنهما في إطار المخالفات التي تم ضبطها من لجنة وزارة الصناعة والتجارة.