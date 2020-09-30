AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بالتزكية.. فتحي مرسي نائبا ثانيا لرئيس اتحاد الغرف التجارية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
اختار مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة، لشغل منصب نائب ثاني رئيس الاتحاد خلفا لعادل ناصر الذي كان يشغل هذا المنصب.


اقرأ أيضا:
جاء ذلك اليوم خلال جلسة الإجراءات التي عقدها الاتحاد لاستكمال هيئة المكتب واختيار عضو لشغل منصب النائب الثاني.


وجاء اختيار فتحي مرسي بالتزكية وموافقة المجلس بالاجماع ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري.


وكانت لجنة إسقاط العضوية من مجلس إدارة الغرف التجارية المشكلة من وزير الصناعة والتجارة الخارجية تنفيذا لقانون الغرف التجارية، أصدرت قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة من الدورة الحالية، والتي بدأت العام الماضي وتستمر حتي عام 2023، ويترتب عليه إسقاط عضويته من الاتحاد العام للغرف، حيث كان نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية.


وقامت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بإحالة عادل  ناصر واثنين من أعضاء الغرفة وهما أسامة الرفاعي ومحمد هداية، الأعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى اللجنة لإسقاط عضويتهم من الغرفة بناءً على التقرير المحال إليها من اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة لفحص عدد من  الشكاوى التي تم تقديمها إلى الوزارة بسبب مخالفات إدارية، ومن المقرر أن تنظر لجنة إسقاط العضوية خلال الأيام القادمة العضوين الآخرين أسامة الرفاعي ومحمد  هداية، لصدور قرار بشأنهما في إطار المخالفات التي تم ضبطها من لجنة وزارة الصناعة والتجارة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة الجيزة تتعاون مع البنك الزراعي لتنمية الثروة الداجنة

غرفة الجيزة: تزامن ما يغلاش عليك مع الأوكازيون الصيفي أنعش الشارع التجاري

بسبب مخالفات إدارية.. إسقاط عضوية عادل ناصر من مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

"ناصر" ليس الاخير .. "التجارة" تحقق فى صحة عضوية اثنين باتحاد الغرف التجارية

غرفة الجيزة على صفيح ساخن.. إسقاط عضوية نائب رئيس الاتحاد العام والقرار في عهدة الصناعة.. ودعم القطاع السياحي تكليف رئاسي

ترشيحاتنا

4 مقاتلات حربية ترافق طائرة نقل جثمان الشيخ صباح الأحمد.. وإغلاق جزئي للطرق

في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر

بث مباشر.. جثمان الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 253 هاتف ايفون

براءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور