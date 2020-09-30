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أخبار العالم

خسرنا رجل دولة من طراز رفيع.. السفير الفلسطينى لدى القاهرة ينعى أمير الكويت الراحل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:42 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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مـيـس رضـا

قدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، واجب العزاء لنظيره  سفير دولة الكويت في مصر محمد صالح الذويخ ، باسمه وباسم البعثة الدبلوماسية والجالية الفلسطينية  وإلى آسرة آل صباح الكرام وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة فى المصاب الجلل بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء ،  بعد حياة وطنية حافلة بالتضامن مع قضيتنا الوطنية.


وعبر السفير دياب اللوح ، خلال توقيعه في دفتر العزاء لدى مقر السفارة  الكويتية، عن خالص التعازي القلبية لفقيد فلسطين والقدس والأمة العربية الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا أن فلسطين خسرت برحيله رجل دولة من طراز رفيع  وقائدًا عربيًا وزعيمًا للإنسانية عزَّ نظيره ، وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى المواقف الوطنية العتيدة على مر التاريخ لدولة الكويت الشقيقة والتي تسكن بقلب كل فلسطيني ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يمن على دولة الكويت الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

 

جدير بالذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، كان قد أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في فلسطين وتنكيس الإعلام تضامنا مع الشعب الكويتي الشقيق ومصابه الجلل في فقيد الأمة العربية وشعبنا الفلسطيني ، الشقيق الأكبر الشيخ صباح الأحمد.

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