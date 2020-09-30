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أخبار العالم

بعد تحذير فرنسا.. اليونان تنذر تركيا من إشعال حربٍ جديدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:48 م
أردوغان وماكرون
أردوغان وماكرون
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محمد علي
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فيوقت سابق  من تصعيد تركيا للحرب في إقليم ناجورنو كاراباخ، وجهت اليونان بدورها تحذيرًا لتركيا من مغبة الاستمرار في هذه السياسة المثيرة للصراعات.

وهاجم الرئيس الفرنسي السياسة التركية القائمة تحت حكم الرئيس التركي رجب أردوغان، معتبرًا أنها تشعل الحروب ولا تعمل إلا على إنهاء الأزمات.

وفقًا  صحيفة جريك تايمز، فقد دعت اليونان  إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضمن إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تسوية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة كاراباخ المتنازع عليها.

وذكرت الخارجية اليونانية  أن وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، أرسل رسالة إلى حكومة ألبانيا التي تترأس الآن منظمة الأمن والتعاون وطالبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس المنظمة لبحث أزمة كاراباخ.

وتهدف  المبادرة اليونانية بحسب البيان إلى إجراء مناقشات بمشاركة طرفي النزاع، بهدف دراسة كافة السبل المتاحة لخفض التوتر، واستئناف المفاوضات.

وقالت اليونان أنه لا يمكن حل النزاع إلا بالطرق السلمية «:فـ "اليونان تعارض أي تدخل خارجي من قبل دولة ثالثة يزيد من حدة التوتر، كما  ويتعين على تركيا الامتناع عن أي خطوات وتصريحات تأتي في هذا الاتجاه».



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