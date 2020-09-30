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فن

في افتتاح الدورة الرابعة من ملتقى "أولادنا".. تكريم الشاعر أمير طعيمة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قررت إدارة ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر، تكريم الشاعر الكبير" أمير طعيمة"  في حفل الافتتاح الذي يقام بدار الأوبرا المصرية في الثامن عشر من أكتوبر المقبل تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وصرح أمير طعيمة، بأنه عندما التقى سهير عبد القادر، في مهرجان الإسكندرية للأغنية عام 2017، كانت المرة الأولي التي يلتقيها، وأنه كان يسمع عنها فقط، إلا أنه فوجيء باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها علي مشاركتهم  في المهرجان بشكل لائق، وقدمت مجموعة منهم للغناء بالفعل، وحازوا إعجاب الجمهور ولاحظ المحبة غير المشروطة أو المحدودة المتبادلة بينها وبينهم، وعند صعوده إلى المسرح لتكريمه، قال إنه لن يترك هذه السيدة ما تبقي من عمره، متعهدًا بمشاركتها في كل الفعاليات التي تقيمها لذوي الاحتياجات الخاصة.


وبالفعل على مدى العامين الماضيين، كتب عددًا من الأغنيات وأهداها للملتقى، حيث غنت إحداها أنغام في افتتاح  الدورة الثانية للملتقي عام 2018، وغنت يسرا أغنية من تأليفه أيضا في افتتاح الدورة الثالثة  2019، وكتب أغنية أيضا للدورة الرابعة التي ستنطلق الشهر القادم.


كما يقوم أمير بتدريب الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة، ويمنحهم وقته دون أي مقابل.


وأمير طعيمة كاتب وشاعر غنائي وكاتب أغاني مصري، حصل على جائزة أفضل شاعر في مصر في الاستفتاء الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وقناة النيل للمنوعات عام 2003.


وكتب أغنيات لنجوم الأغنية في مصر والوطن العربي مثل أنغام وشيرين وتامر حسني وسميرة سعيد ومحمد حماقي ووردة الجزائرية واليسا  ونوال الزغبي ونانسي عجرم ومصطفي قمر وغيرهم.


جدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

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