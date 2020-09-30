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بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، صورة للفنانة آيتن عامر  التى نشرتها عبر حسابها خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر.

وفى الصورة التى عرضتها الى بعض التعلقيات السلبية من الجمهور معلقين:" انتى خسيتى ولا ده فوتوشوب"، و الاخر:" فى صور تخينة وصور رفيعة إزاى!!..

ظهرت آيتن عامر ، بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الانظار مرتدية كب باللون البيج ،وبنطلون جينز فاتح، وتركت شعرها منسدلًا على طريقة الكيرلى،ووضعت بعض المكياج من احمر الشفاه والخدود.

فى هذا السياق ننشرمجموعة من الصور لـ  آيتن عامر تكشف حقيقة وزنها.

وكانت آخر أعمال آيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج  تامر مرسي. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلقت الفنانة ريم البارودي على الصورة قائلة " جميلة " وعلق أحمد المتابعين قائلا " كتير نحفانه وحليانه". 

وعلق أحد المتابعين قائلا: " جميلة أوي ياقلبي "، واليكم  الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.
بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة
بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة
بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة
بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة
بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة
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