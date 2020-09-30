بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة

، بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الانظار مرتدية كب باللون البيج ،وبنطلون جينز فاتح، وتركت شعرها منسدلًا على طريقة الكيرلى،ووضعت بعض المكياج من احمر الشفاه والخدود.

فى هذا السياق ننشرمجموعة من الصور لـ

وكانت آخر أعمال آيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



