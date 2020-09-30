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رياضة

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا السبت للرد على بيانات اللجنة الأولمبية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
تقرر أن يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا، صباح يوم السبت المقبل.

يأتي هذا للرد على بيانات اللجنة الأولمبية عبر المؤتمر الصحفي .
وكشف مصدر داخل النادي الأبيض، أن رئيس الزمالك قرر إقامة مؤتمر صحفي في مقر النادي، للرد على اللجة الأولمبية بالمستندات.

وهذا بعدما تم استدعاؤه للتحقيق معه بشأن الشكاوي المقدمة ضده.

وكانت اللجنة الأولمبية، استدعت رئيس الزمالك، من أجل التحقيق معه في ظل الشكاوي المقدمة ضده، والتي وصلت إلى 10 شكاوى منها 4 اتحاد الكرة واثنتان من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
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