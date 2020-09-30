مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا السبت للرد على بيانات اللجنة الأولمبية

تقرر أن يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا، صباح يوم السبت المقبل.





يأتي هذا للرد على بيانات اللجنة الأولمبية عبر المؤتمر الصحفي .

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض، أن رئيس الزمالك قرر إقامة مؤتمر صحفي في مقر النادي، للرد على اللجة الأولمبية بالمستندات.





وهذا بعدما تم استدعاؤه للتحقيق معه بشأن الشكاوي المقدمة ضده.



