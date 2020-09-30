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رياضة

30 دقيقة من اللقاء| الأهلي يباغت الترسانة بهدفين.. وظهور وحيد لـ مصطفى شوبير

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
انتهت 30 دقيقة من أحداث المباراة التي تقام بين فريقي الأهلي والترسانة على ملعب استاد السلام الدولي، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة واستحواذ على الكرة ونفذ هجمة على مرمى الترسانة في الدقيقة الأولى عن طريق جونيور أجايي الذي سدد كرة قريبة من المرمى ولكنها مرت بسلام على الترسانة.

وتمكن الترسانة من السيطرة على صفوفه سريعًا، للحد من خطورة هجوم النادي الأهلي التي بدأت مبكرًا.

ولم يتمكن فريق الترسانة من الوصول لمرمى النادي الاهلي، بأي طريقة هجومية خلال الخمس دقائق الأولى من عمر المباراة.

وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

مرر أليو بادجي الكرة لجونيور أجايي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.

وبعد الهدف بدأ لاعبي الترسانة في تشكيل خطوات هجومية نحو مرمى مصطفى شوبير، ووصل لاعبي الشواكيش الى المرمى أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وحاول الأهلي تنظيم هجمة بالكربون من كرة الهدف الأول، في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ولكن مررها مجدي أفشة في النهاية بطريقة غريبة خارج ملعب المباراة.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15  من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي لتسكن الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.

وحصل الأهلي على ركة حرة مباشرة من منطقة خطيرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة، مررها محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن دون خطورة على مرمى الترسانة.

ومن بعدها انفرد أليو بادجي مهاجم الأهلي في الدقيقة 22، بحارس مرمى الترسانة، ولكن تصدى له حارس مرمى الشواكيش ببراعة.

وحصل الترسانة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ونفذها لاعب الفريق نحو المرمى وتصدى لها مصطفى شوبير في أول ظهور حقيقي له في اللقاء.

وجاء التشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : مصطفى شوبير
خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد
خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات
خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.
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