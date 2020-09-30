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توك شو

نتائجه مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا: التجارب السريرية في مصر على اللقاح الصيني فقط

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:40 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا؛ كان هناك هاجس حول "كيفية حماية البشرية"، مضيفا:" كنت اتوقع ان يسبق الدواء، اللقاح، فالدواء علاج للمريض، واللقاح وقاية للسليم".

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  اللقاح يحفز المناعة للتعرف على الفيروس حال دخوله بطريقة نشطة، وتهاجمه المناعة".

وأوضح حسام حسني:"  لقاح الصين في منتهى القوة من حيث الدراسات وتجرى التجارب في 4 دول عربية وهي مصر والبحرين والامارات والاردن على 42 ألف مشارك  في التجارب السريرية الخاصة بلقاح كورونا ".

واكمل حسام حسني:"  الإجراءات الاحترازية معدومة في مصر ونحن مقبلين على فصل الشتاء الذي تنشط فيه الفيروسات ".
 
واستطرد حسام حسني: " من ينتهي من تجاربه على اللقاحات؛ سيبدأ في الإنتاج على الفور، ونحن نعمل على ضمان توفير لقاح يضمن حماية صحة المصريين".

ونوه حسام حسني:"  حتى هذه اللحظة نجري التجارب السريرية على اللقاح الصيني، ودراسات اللقاح الصيني مبشرة في الدول التي تجرى بها التجارب السريرية".

وختم تصريحاته:" لا توجد تجارب سريرية تجري في مصر حتى الآن إلا على اللقاح الصيني". 
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