نتائجه مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا: التجارب السريرية في مصر على اللقاح الصيني فقط

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا؛ كان هناك هاجس حول "كيفية حماية البشرية"، مضيفا:" كنت اتوقع ان يسبق الدواء ، اللقاح ، فالدواء علاج للمريض ، واللقاح وقاية للسليم".





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اللقاح يحفز المناعة للتعرف على الفيروس حال دخوله بطريقة نشطة ، وتهاجمه المناعة".





وأوضح حسام حسني:" لقاح الصين في منتهى القوة من حيث الدراسات وتجرى التجارب في 4 دول عربية وهي مصر والبحرين والامارات والاردن على 42 ألف مشارك في التجارب السريرية الخاصة بلقاح كورونا ".





واكمل حسام حسني:" الإجراءات الاحترازية معدومة في مصر ونحن مقبلين على فصل الشتاء الذي تنشط فيه الفيروسات ".

واستطرد حسام حسني: " من ينتهي من تجاربه على اللقاحات؛ سيبدأ في الإنتاج على الفور، ونحن نعمل على ضمان توفير لقاح يضمن حماية صحة المصريين".





ونوه حسام حسني:" حتى هذه اللحظة نجري التجارب السريرية على اللقاح الصيني، ودراسات اللقاح الصيني مبشرة في الدول التي تجرى بها التجارب السريرية".



