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منوعات

سهل وسريع.. اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا في دقائق

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
إلى جانب البحث عن لقاح للوقاية من فيروس كورونا، يسير آخرون في طريق الوصول إلى اختبارات تظهر نتائج الإصابة من عدمها في دقائق معدودة، وبالفعل بلغ علماء إلى خط الوصول لهذا الاختبار.


وتقترب اختبارات Covid-19 التي تظهر النتائج على الفور في غضون 15 إلى 30 دقيقة من نشرها في جميع أنحاء العالم، مما قد ينقذ آلاف الأرواح، ويبطئ الوباء في كل من البلدان الفقيرة والغنية، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.


وتحقيقًا لمبادرة عالمية للحصول على الأدوية واللقاحات الحيوية لمكافحة الفيروس، سيتم توفير 120 مليون اختبار سريع، من شركتين، إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقابل 5 دولارات لكل منهما أو أقل.


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وتتم قراءة الاختبارات التي تبدو مثل اختبار الحمل، بعرض خطين باللون الأزرق للإيجابية، وحصل أحد الاختبارات على موافقة طارئة من منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومن المتوقع أن يحصل عليه الآخر قريبًا.


وستسمح الاختبارات السريعة والسهلة في الوقت ذاته، عالية الجودة، بإجراء فحص جماعي للعاملين الصحيين الذين يموتون بأعداد غير متناسبة في البلدان منخفضة الدخل.
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