ميار شريف توجه رسالة إلى محمد صلاح والشعب المصري.. فيديو





وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، لم أتوقع هذا الاهتمام الكبير من قبل الجمهور المصري والإعلام المصري، متابعة: "الصراحة لم أتوقع وكانت بالنسبة لي مفاجأة.. حسيت إن الشعب المصري كله بيتفرج عليا".





وأكملت: كل الوزارات واللجنة الأولمبية قدمت الدعم لي قبل وبعد واثناء المباراة، وفيما يخص دعم محمد صلاح لها، قالت حاجة لطيفة أوي منه إنه يشجع اللاعبين المصريين.. ودي روح رياضية عالية من محمد صلاح".





وأشارت إلى أن هناك 4 بطولات ستشارك فيها، و لكنها ستأتي إلى مصر نهاية هذا الأسبوع للاحتفال مع أهلها بالمستوى الذي وصلت إليه، متابعة: هتمرن هنا أسبوع وسط أهلي والشعب المصري".

قالت ميار شريف لاعبة التنس المصرية، وأول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي ببطولة "رولان جاروس" للتنس، إن مباراتها مع المصنفة عالميا تعد بمثابة خبرة لها، متابعة "اللعب في هذه البطولة سيكون له تأثير في تقدمي أكثر وأكثر".