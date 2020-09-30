AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميار شريف لاعبة التنس المصرية تتحدث عن تجربتها الأولى في بطولة "رولان جاروس".. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:31 م
ميار شريف، لاعبة
ميار شريف، لاعبة التنس المصرية
Advertisements
إسراء صبري
قالت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية وأول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة "رولان جاروس" للتنس، إنها بمجرد انتهاء المبارة حجزت التذكرة الخاصة بها وعادت إلى إسباينا مرة أخرى.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن احساسها باللعب في هذة البطولة كان فريد من نوعه، متابعة: احساس ميتوصفش بالذات أول ما وصلت إلى الملاعب..كنت حاسة أني في مكان مميز.

وأكملت: "كنت حاسة أن المكان دا هو مكاني الحقيقي وأني من المفروض أبقى موجودة فيها..واستمتعت بالماتشات وحصلت على خبرة كبيرة للمستقبل".

وتابعت: المبارة كانت ضد أحد اللاعبين المصنفين عالميا وهي تسبقني كثيرا من حيث الخبرة، معقبة: أنا بقالي سنة ونص بس بلعب تنس ودي مجرد بداية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز التنس بالأهلي: ميار الشريف كتبت تاريخا ذهبيا لمصر فى بطولة رولان جاروس

ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس بعد الخسارة أمام التشيكية بليسكوفا

رغم خسارتها.. المصريون يدعمون #ميار_شريف

َوزير الرياضة يهنئ اللاعبة ميار شريف بأدائها المميز ببطولة رولان جاروس

أول تعليق من والدة صاحبة إنجاز مصر في بطولة رولان جاروس.. فيديو

بعد أدائها المشرف في بطولة رولان جاروس.. رانيا يوسف تدعم لاعبة التنس ميار شريف

ترشيحاتنا

هجوم عنيف من عماد متعب على فايلر.. ويؤكد: قرار إدارة الأهلي صحيح

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا السبت للرد على بيانات اللجنة الأولمبية

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

أستاذ مناعة يقدم نصائح مهمة مع عودة الدراسة بالجامعات

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

عقده لـ5 سنوات.. صن داونز لـ الأهلي: سيرينو بـ50 مليون دولار..خاص

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

فايلر يودع لاعبي الأهلي في غرفة خلع الملابس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة

شاهد.. إنارة قصر عابدين احتفالاً باليوم العالمي للقلب

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور