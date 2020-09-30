ميار شريف لاعبة التنس المصرية تتحدث عن تجربتها الأولى في بطولة "رولان جاروس".. فيديو

قالت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية وأول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة "رولان جاروس" للتنس، إنها بمجرد انتهاء المبارة حجزت التذكرة الخاصة بها وعادت إلى إسباينا مرة أخرى.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن احساسها باللعب في هذة البطولة كان فريد من نوعه، متابعة: احساس ميتوصفش بالذات أول ما وصلت إلى الملاعب..كنت حاسة أني في مكان مميز.



وأكملت: "كنت حاسة أن المكان دا هو مكاني الحقيقي وأني من المفروض أبقى موجودة فيها..واستمتعت بالماتشات وحصلت على خبرة كبيرة للمستقبل".



وتابعت: المبارة كانت ضد أحد اللاعبين المصنفين عالميا وهي تسبقني كثيرا من حيث الخبرة، معقبة: أنا بقالي سنة ونص بس بلعب تنس ودي مجرد بداية".