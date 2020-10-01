AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"عدى الكلام" لـ سعد لمجرد تتخطى 72.7 مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
سعد لمجرد - عدى الكلام
سعد لمجرد - عدى الكلام
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 72 مليونًا و765 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي. 


وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب. 


واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.
 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».


يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.


وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.


وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 50 مليون مشاهدة

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 52 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 57 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 60 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 62.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 63.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

حبس المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم الأسبق سنة في تهمة النصب

صحيفة أمريكية: الكويت تواجه ضغوطاً للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا موقف الأمير الجديد منها

وكيله يرفض التحقيق.. تفاصيل دفاع مرتضى منصور عن شكاوى الأهلى واتحاد الكرة للأولمبية

أول تعليق من محمد رمضان على براءته في قضية الطيار المفصول

فيديوجراف.. المحكمة تصدر حكمها على "شيري هانم وبنتها زمردة"

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

وزير التعليم: نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين

تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة

شاهد.. إنارة قصر عابدين احتفالاً باليوم العالمي للقلب