AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القضاء الإداري غير مختص بنظر إحدى دعاوى إيقاف انتخابات النواب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
القضاء الاداراى
القضاء الاداراى
Advertisements
محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري، في إحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

فيما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى تطالب أيضًا بوقف الانتخابات لجلسة اليوم.

أقام هشام محمود محمد المحامي الدعوى، وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين  يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وأضافت الدعوى ، يتضح من هذا النص الدستوري، أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ١١ يناير ٢٠٢٠ ، ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.


وأشارت الدعوى، إلى أن ذلك يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث إن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمان 2021 .. الوطنية للانتخابات تحدد قواعد الرموز الانتخابية للمرشحين

٢٦ سبتمبر نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

اليوم.. نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

القضاء الإدارى يؤجل 5 دعاوى خاصة بانتخابات مجلس النواب لجلسة الغد

القضاء الإداري يؤجل 5 دعاوى تتعلق بانتخابات مجلس النواب إلى الغد

مجلس الدولة يستأنف دعاوى وقف انتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رئيس مدينة دمنهور بعد وفاته بكورونا

بعد معركة استمرت خمسة أشهر.. وفاة أول متعافٍ من الإيدز في العالم

نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر وتولي موسيماني تدريب الأهلي

فايلر يودع لاعبي الأهلي في غرفة خلع الملابس

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

الصحة: تسجيل 119 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة