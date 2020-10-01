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رياضة

مصطفى الشامي: لا يوجد سبب لنقل لقاء الغزل والبلدية.. وحسام عزو: نحن بلد واحد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:20 ص
مصطفى الشامي المشرف
مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في بلدية المحلة
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ياسمين تيسير
أبدى مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في بلدية المحلة، استياءه من قرار اتحاد الكرة بنقل مباراة الغزل والبلدية في القسم الثاني لملعب طنطا.

قال "الشامي"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "لا يوجد سبب مقنع لنقل المباراة خاصةً أن العلاقة جيدة بين الناديين، كما أن نقل المباراة لملعب طنطا غير منطقي تمامًا خاصةً مع عدم وجود منافسة بين الفريقين بالقسم الثاني".

وأكد حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، أن ناديه فُوجئ بفاكس اتحاد الكرة الخاص بنقل المباراة، متابعا "إحنا بلد واحدة ومجلس إدارة البلدية إخواتنا، ولا توجد مشاكل بين الجمهورين"، متمنيًا بقاء فريق البلدية في القسم الثاني.

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