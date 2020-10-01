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رياضة

كريم ذكري: ربط مصطفى شوبير بوالده يضره.. والأهلي أزمته ليست في المدرب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
مصطفي أحمد شوبير
مصطفي أحمد شوبير
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حسام الحارتي
تعاطف كريم ذكري لاعب الزمالك والمصري السابق، مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي بعد الظهور الأول له مع الأحمر أمام الترسانة بمسابقة كأس مصر.

وقال كريم ذكري، أثناء حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على فضائية "صدى البلد"، "اهتمام البعض الزائد بمصطفى شوبير غير منطقي، الحارس سيلعب بفنياته وليس باسمه".

وأكد أن ربط الجميع اسم الحارس بوالده يضره داخل الملعب، مشيرا إلى أن مصطفى شوبير حارس واعد ويحتاج إلى وقت أكبر.

وعن المواجهة، قال: هدف الترسانة مشكلة متكررة في دفاعات الأهلي، الأخير أخطأ بعدم قتل المباراة بعد هدفي أجايي.

وعن رحيل فايلر وقدوم موسيماني المحتمل، قال أزمة الأهلي الحالية ليست في مدرب، الفريق يعاني من مشاكل كثيرة في قلب الدفاع.

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