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محافظات

تنفيذي كفر الشيخ يخصص 1183 مترا لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بـ سخا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، تخصيص 1183 مترًا لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالأرض الفضاء قطعة رقم 3 بجوار جمعية تنمية المجتمع بسخا؛ لتكون مجاورة للمدرسة المقامة حاليًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى وضع هذه المدرسة فى خطة العام المالى الحالى على أن تبدأ بها الدراسة العام الدراسى 2021 /2022، وستبدأ أعمال إنشاء المدرسة خلال شهرين وذلك بالتنسيق مع رئيس هيئة الابنية التعليمية خلال زيارته الأخيرة.

كان ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، وبحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المجلس وافق على إطلاق اسم الشهيد حسام كمال علي حسين علي مدرسة قونة الثانوية بقرية قونة التابعة لمركز قلين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المجلس وافق على إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بالحامول على مساحة 748 مترًا.

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